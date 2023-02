Rheuma-Mittel überdosiert: 72-Jährige stirbt nach Klinik-Fehler

Krankenhäuser in Herford und Bielefeld stellen falschen Medikamenten-Plan auf

Bielefeld/Herford

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld untersucht den Tod einer 72 Jahre alten Frau. Sie hatte in zwei Krankenhäusern in Herford und Bielefeld ein zu hoch dosiertes Medikament bekommen und war deshalb gestorben. Der Dosierungsfehler soll typisch für das Medikament sein und trotz zahlreicher Warnungen in der Fachliteratur immer wieder vorkommen.

Von Christian Althoff