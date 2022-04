„Kliniken in Bielefeld sind nicht überlastet“

Die SPD ist offenbar dazu bereit. Landtagsabgeordnete Sarah Philipp teilt mit, zu dieser Frage das Gespräch mit den anderen demokratischen Fraktionen und der Landesregierung zu suchen. Die SPD stehe für einen entsprechenden Beschluss zur Verfügung.

Dagegen betont Gesundheitsminister Karl Josef Laumann noch einmal die Aussichtslosigkeit des Antrages. Es fehle an der „bundesgesetzlich definierten Voraussetzung einer drohenden Verschlechterung der Lage“, heißt es in einer Stellungnahme des Gesundheitsministeriums. Die von der Stadt angestrebte Verbesserung der sehr angespannten Lage in der Krankenhausversorgung würde durch eine solche „Hotspot-Regelung“ nicht erreicht.

Krankenhausversorgung ist „stark belastet, nicht überlastet“

An den Bielefelder Kliniken bewegten sich die Personalausfälle mit sieben bis zehn Prozent auf NRW-Niveau und seien leicht rückläufig. Ähnlich sehe es aus bei den Neuinfektionen, die Inzidenzen gingen seit rund einem Monat etwas zurück. Die Notfallversorgung bleibe gewährleistet. Planbare Eingriffe würden - wie in anderen Regionen auch - zwar verschoben, aber in zwei der drei Krankenhäuser handele es sich nicht um eine „vollständige Rückstellung“. Das Ministerium kommt zu dem Schluss: Die Krankenhausversorgung in der ostwestfälischen Stadt sei „aktuell stark belastet, aber nicht überlastet.“

Zu Sondersitzungen war der nordrhein-westfälische Landtag zuletzt wegen der Flutkatastrophe in Ahrtal, wegen neuer Pandemie-Gesetze und wegen des Krieges uin der Ukraine zusammengetreten.