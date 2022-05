Der Leineweber blickt auf das höchste Fahrgeschäft auf dem nach ihm benannten Markt in der Innenstadt. Foto: Thomas F. Starke

SAMSTAG



Alter Markt:

18.15 / 19.30 Uhr: GOP Varieté-Theater

20.15 Uhr: Anniversary Band feat. Boris Maiorino



Klosterplatz:

18.15 Uhr: Laura Kriese

19.30 Uhr: Juan Pablo & Band

21 Uhr: Electric Ulmenwall



Süsterplatz:

16 Uhr: Sauresani Sause (Kinderprogramm)

16.30 Uhr: Mitmach-Zirkus

17.30 Uhr: Karibuni - Weltmusik für Kinder

19 Uhr: Ari Safari

20 Uhr: Ronja Maltzahn

22 Uhr: Kosma Orkestar



Altstädter Kirchpark:

22 Uhr: Isaak Guderian



Rathausplatz:

15 Uhr: Bat Religion

16 Uhr: Ruby In The Box

17 Uhr: Houston Mc Coy

18 Uhr: Poly

19 Uhr: Dead Years

20 Uhr: Eaten By Snakes



Bunnemannplatz:

ab 15 Uhr: Kultur- und Sportbühne



Skulpturenpark:

15 Uhr: Blau-Gelb-Rot, Kasper in Not

16 Uhr: Kasper und der Pilzkobold



Niederwall/Rathausstraße:

ab 11 Uhr: Pop-Up-Leineweber Future Lab





SONNTAG



Alter Markt:

18 und 19 Uhr: GOP Varieté-Theater

18.30 und 20 Uhr: Kristin Shey Jazz Quartett



Klosterplatz:

18.30 Uhr: PHIL (Singer/Songwriter)

20 Uhr: Starmen



Süsterplatz:

11 Uhr: Gottesdienst „Freunde suchen“

ab 14 Uhr: Clown Lakis; Malik Babasur (Pop); ODER SO (inklusive Band)

17 Uhr: Gottesdienst „Frieden finden“



Altstädter Kirchpark:

17 Uhr: Shantallica



Rathausplatz:

14 Uhr: Mayster P

15 Uhr: SoK

16 Uhr: Goodfellas

17 Uhr: Luke Turner

18 Uhr: Sven The Slacker

19 Uhr: Old Man‘s Goat

20 Uhr: Moe 21 Uhr: Silver Dukes



Bunnemannplatz:

ab 13 Uhr: Kultur- und Sportbühne



Skulpturenpark:

15 Uhr: Kaspers Reise mit dem Regenschirm

16 Uhr: Prinzessin Annabelle hat Geburtstag



Niederwall/Rathausstraße:

11 Uhr: Auftakt Stadtradeln ab 11 Uhr:



Pop-Up Leineweber Future Lab Innenstadt:

ab 13 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag