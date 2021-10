Knapp, knapper, noch knapper

Christina Kampmann (Wahlkreis 92/Mitte, Schildesche, Gadderbaum) und Nesrettin Akay (Wahlkreis 93/Heepen, Stieghorst, Brackwede, Senne, Sennestadt) ziehen für die Bielefelder SPD in den Landtagswahlkampf. Beide Entscheidungen fielen am Samstag knapp, im Wahlkreis 93 sogar äußerst knapp aus.

Christina Kampmann und Nesrettin Akay ziehen für die Bielefelder SPD in den Landtagswahlkampf

Christina Kampmann (links) tritt für die SPD im Wahlkreis 92 an, Nesrettin Akay im Wahlkreis 93. Parteichefin Wiebke Esdar gratuliert.

Für den Südost-Wahlkreis gab es gleich drei Bewerberinnen und Bewerber. Neben Akay (47, Bezirksvertreter in Stieghorst) auch Miriam Welz (34, Ratsmitglied) und Jesco von Kuczkowski (45, Bezirksbürgermeister in Brackwede). In einer ersten, der Wahlkreiskonferenz vorgeschalteten Entschließungsrunde entfielen auf Akay 27, auf von Kuczkowski 23 und auf Welz 14 Stimmen. Da keiner aus dem Bewerbertrio die absolute Mehrheit erhalten hatte, war ein zweiter Wahlgang nötig, zu dem nur noch Akay und von Kuczkowski antraten. Das Ergebnis: ein Patt, 32 zu 32 Stimmen.