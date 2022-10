Knochenfund in Bielefeld bleibt rätselhaft

Nach dem Fund der Knochen des seit mehr als zwei Jahren vermissten Dawid Jakub Walczak (30) in einem Wald in Sennestadt sind bei einer Bielefelder Mordkommission kaum Hinweise zum Tod des Polen eingegangen.

Das sagte die ermittelnde Staatsanwältin Claudia Bosse auf Anfrage. Sie berichtete, dass sich die Bielefelder Kripo zwecks Austausch der Ermittlungsergebnisse mit der polnischen Polizei in Walczaks Geburtsstadt in Wrzesnia (Wreschen bei Posen) in Verbindung gesetzt habe.

Auch in Polen war nach dem im Jahr 2020 verschwundenen 30-Jährigen gesucht worden. Dort soll er im Oktober vor zwei Jahren zum letzten Mal gesehen worden sein, heißt es auf einer polnischen Vermisstenseite im Internet.

Die Bielefelder Mordkommission geht dagegen davon aus, dass Walczak im Frühjahr 2020 verschwand, nachdem er möglicherweise getötet worden war.

Ein Pilzsammler hatte, wie berichtet, am 18. Oktober die sterblichen Überreste des Vermissten Polen in einem Waldstück am Uhuweg in Sennestadt gefunden. Dass es sich um die Knochen des gesuchten 30-Jährigen handele, habe ein DNA-Abgleich mit von seinen Eltern übergebenen Proben ergeben, sagte Staatsanwältin Bosse. Zudem hatten Polizisten an der Knochenfundstelle Kleidung mit dem Ausweis des Vermissten sichergestellt.

Wer kann Hinweise zum Schicksal des toten Dawid Jakub Walczak geben? Foto: Polizei Bielefeld

Hinweise in dem Fall Dawid Jakub Walczak nimmt die Mordkommission „Uhu“ unter Tel. 0521/5450 entgegen.