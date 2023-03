Koalitionskrach in Bielefeld: Rot-Grün-Rot sieht sich „vereint“, Linkspartei ist zerrissen

Bielefeld

Die Linkspartei in Bielefeld bleibt in fundamentalen Fragen zerrissen. Ein Teil der Linken hält das so genannte „Manifest für den Frieden“ (Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer) für richtig, ein anderer Teil nicht. Hinter den Kulissen der Rathauskoalition hat es heftigen Streit gegeben.