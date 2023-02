Koalitionskrach in Bielefeld: Spitzenpolitiker schalten sich in Debatte ein - Linken-Politiker tritt aus Partei aus

Carsten Strauch, ehemaliger Kreisverbandschef der Linkspartei in Bielefeld, hat derweil seinen Parteiaustritt erklärt. Grund ist nach eigener Aussage die Rede von Sahra Wagenknecht am Wochenende in Berlin.

Britta Haßelmann schreibt auf Facebook: „Bei der Demonstration von Wagenknecht & Schwarzer geht es doch nicht um Frieden. Es geht nicht um die Ukraine, die seit einem Jahr brutal, völkerrechtswidrig angegriffen wird. Es geht nicht um das Leid, die Zerstörung, der die Menschen in der Ukraine täglich ausgesetzt sind."

Und weiter: „Putin hat diesen völkerrechtswidrigen Krieg begonnen. Und Putin kann ihn sofort stoppen. Er muss seine Truppen sofort zurückziehen. Die Ukraine hat jedes Recht sich selbst zu verteidigen. Und wir stehen fest an ihrer Seite. Wir werden nicht nachlassen in unserer Unterstützung - humanitär, wirtschaftlich und mit Waffen.“

Britta Haßelmann aus Bielefeld schreibt: Wir stehen fest an ihrer Seite. Was das für das rot-grün-rote Rathausbündnis in Bielefeld bedeutet, schrieb die Spitzenpolitikerin der Grünen nicht. An diesem Montag wollen SPD und Grüne beraten und sich dann auch mit ihrem umstrittenen Koalitionspartner verständigen.

„Wir sind dankbar für das große Engagement bei der Aufnahme schutzsuchender Menschen aus Ukraine hier vor Ort. Und Bund und Länder sind weiter gefordert, die Kommunen dabei zu unterstützen. Wer sich da alles gemein gemacht hat mit Wagenknecht & Co zeigen die zahlreichen Bilder und Berichte von Demonstrierenden aus der rechten Szene und von Verschwörungsideologen, die ihrem Aufruf gefolgt sind. Ihnen bereitet sie in voller Absicht eine Bühne. Ein durchschaubares, gefährliches Spiel.“

Und auch der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert äußerte sich am Rande seines Besuchs am Wochenende in Bielefeld zu einem möglichen Bruch der Koalition aus SPD, Grünen und Linkspartei: „Ich gebe meinen Leuten keine Ratschläge. Ich fände es sinnvoll, wenn sich die Bielefelder Linke die Bilder von der Wagenknecht-Demonstration in Berlin genau ansehen würde. Bilder, die Pappmaché-Panzer mit der Aufschrift ‚Hitler, Scholz, Baerbock‘ zeigen.“