Koalitionskrach in Bielefeld verschärft sich

Noch vor wenigen Tagen hat sich die Linkspartei in Bielefeld offen dazu bekannt, sofortige Friedensverhandlungen für richtig zu halten und die Ukraine nicht mehr mit Waffen zu unterstützen. Sie folgt somit dem „Manifest für den Frieden“ von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer. Es hagelte Kritik, die rot-grün-rote Rathauskoalition geriet stark in die Krise. Nun geht der Krach auf offener Bühne weiter.

Die Linke in Bielefeld sieht sich von FDP „und ihrem Umfeld“ in der örtlichen Presse und in den sogenannten sozialen Medien diskreditiert und als Freundin Putins dargestellt, heißt es in einer Stellungnahme. Und weiter: Dass sich diesem Tenor der grüne Koalitionspartner anschließe, sei für die Zusammenarbeit in der Mehrheitskoalition des Rates nicht förderlich.

Ende der Koalition gefordert

Zuletzt hatten die FDP, die Grünen und die CDU die Linke scharf kritisiert. Die Christdemokraten forderten das Ende der rot-grün-roten Koalition in Bielefeld. Die Grünen sprachen davon, „fassungslos“ zu sein angesichts einer Haltung der Linken. „Dass die Bielefelder Linken dieses Manifest unterstützen, das selbst unter führenden Linken höchst umstritten ist, ist für uns nicht nachvollziehbar“, erklären die Fraktionsvorsitzenden Christina Osei und Dominic Hallau.

Die SPD schweigt schweigt weiter

Ähnlich äußerte sich auch die CDU. Kreisvorsitzende Dr. Christiana Bauer und der Vorsitzende der Ratsfraktion, Ralf Nettelstroth werden in einer Mitteilung zitiert: „Angesichts des Leids, das der Aggressor Putin mit seinem völkerrechtswidrigen Überfall auf die Ukraine über die Menschen gebracht hat, ist dieser Aufruf unsäglich. Dass die Bielefelder Linken Wagenknecht und Schwarzer nun auch noch den Rücken stärken, ist für uns vollkommen unverständlich.“

Die SPD in Bielefeld hat bislang geschwiegen. Auch von der Bielefelder SPD-Parteivorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Wiebke Esdar gibt es keine Stellungnahme zum Verhalten der Linkspartei.

Linke will Koalitionsbündnis fortsetzen

Die FDP fordert, dass Grüne und SPD Konsequenzen ziehen und die Koalition im Rathaus beenden. Die Bielefelder Linkspartei habe sich bewusst dafür entschieden, den sogar in der eigenen Partei umstrittenen Pro-Putin-Kurs von Sahra Wagenknecht ausdrücklich zu unterstützen. Der Bielefelder Linken durch die Koalition eine Schlüsselstellung im Rat zu geben, sei eine Schande, die Grüne und SPD sofort beenden müssten. FDP-Vorsitzender Jan Maik Schlifter: „Was müssen aus der Ukraine geflüchtete Menschen denken, wenn sie erfahren, dass hier Leute in maßgeblicher Verantwortung stehen, die dem Kreml nach dem Munde reden und für die putinfreundliche Querfrontdemos offenbar kein Problem sind?“ Weltoffenheit und Eintreten gegen Extremismus sei nicht nur in Sonntagsreden gefragt, sondern auch im kommunalpolitischen Handeln.

Die Linke sieht das anders und betont, das Rathausbündnis mit der SPD und den Grünen fortsetzen zu wollen. In der Stellungnahme heißt es: „Am Tag des trauernden Gedenkens um die vielen Tausend Menschen, die nach dem militärischen Überfall in der Ukraine schon ums Leben gekommen sind, können wir dies so nicht stehen lassen. Selbstverständlich gilt unsere Solidarität den Menschen in der Ukraine und den Geflüchteten in unserem Land und besonders in unserer Stadt. Als Koalitionspartner werden wir die unterstützende Politik vor Ort weiterführen.“

Linke belehrt die Grünen

Die Linke kann offenbar nicht nachvollziehen, warum sie so sehr kritisiert wird. Zitat: „Wieso die Forderungen nach einem Waffenstillstand ein ,Pro-Putin-Kurs' sein sollen, wie die Grünen schreiben, kann von ihnen selbst offenbar nicht begründet werden. Wer jetzt nicht für Waffenstillstand und Friedensverhandlungen eintritt, riskiert einen langen Abnutzungskrieg um die Ukraine, der noch mehr Tod, Leid und Zerstörung verursacht. Militärexperten sagen, dass der Krieg von keiner Seite vollständig zu gewinnen ist."

Auch ein genaueres Lesen der vorschnell kritisierten Forderungen wäre nach Meinung der Linke anzuraten: die Grünen würden zum Teil kritisieren, was in der Petition gar nicht gefordert wird. Selbst die grüne Außenministerin Baerbock begrüße inzwischen die Friedens-Initiative von China. Aber der Kreisverband der Grünen in Bielefeld kritisiere, so die Linke, jetzt offenbar Forderungen nach einem Waffenstillstand.

Vorwürfe der Linke an die FDP

Den Vorwurf der angeblichen Offenheit gegenüber Rechts weise die Linkspartei entschieden zurück. Die Initiatoren, damit meinen die Linken wohl Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer, hätten klargemacht, dass Rechtsextremisten keinen Platz auf der Friedensdemonstration hätten. Diese eindeutige Haltung sei auch die der Bielefelder Linke.

Die FDP versuche den unaufmerksam Lesenden nahezulegen, dass es eine Zusammenarbeit zwischen den Demo-Organisatoren und Rechten gibt. Das entspreche nicht den Tatsachen und sei schon mehrfach zurückgewiesen worden. Eher müsse die FDP sich umgekehrt fragen lassen, ob sie ihre Steuerpolitik aufgeben würde, weil diese von der AfD unterstützt werde.

Gegenpetition zu „Manifest für Frieden“

Weiter heißt es: „Weit mehr als 600 000 Menschen haben inzwischen das Manifest für Frieden schon unterzeichnet und zigtausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ihre zustimmende Haltung in einer Kundgebung am Brandenburger Tor, bekräftigt. Auch die sehr gut besuchte Veranstaltung der Friedensinitiative am Samstag auf dem Jahnplatz und die breite Unterstützung von Personen des öffentlichen Lebens, wie der Grünen Antje Vollmer aus Bielefeld ermutigend uns in der Haltung, Verhandlungen für den Frieden in den Vordergrund zu stellen.“



Die von der laut Linkspartei sehr gute Veranstaltung am Samstag ist von 150 Menschen besucht worden.

An der Mahnwache am Rathaus zur Unterstützung der Ukraine nahmen mehr als 400 Menschen teil.

Die Jugendorganisationen von CDU, CSU und FDP haben dem Friedensmanifest von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer ein eigenes Manifest zum Ukraine-Krieg entgegengestellt. An nur einem Tag kamen bereits 21.000 Unterschriften zusammen.