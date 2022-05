Kolumbus-Kids legen wieder los

Wir sind back – back to Science! Die Kolumbus Kids legen nach der langen Corona-Pause wieder los und erforschen gemeinsam mit Studierenden der Universität Bielefeld spannende naturwissenschaftliche Phänomene.

Die Universität in Bielefeld.

Was ist eigentlich das Besondere an Wasser? Wie leben Schaben? Und sind Muscheln überhaupt Lebewesen? In den nächsten Wochen gehen die Kolumbus Kids diesen und vielen weiteren spannenden Forschungsfragen aus den Themenfeldern Zoologie und Meeresbiologie nach.

Vermuten, experimentieren, beobachten, erklären – die Kids lernen nicht nur, wie in der Forschung allgemein gearbeitet wird, sondern bekommen auch die Möglichkeit, außerhalb des regulären Schulunterrichts ihrem naturwissenschaftlichen Interesse nachzukommen.

Vor rund 16 Jahren wurde das Projekt Kolumbus Kids von Prof. Dr. Claas Wegner ins Leben gerufen und ist Teil des Osthushenrich-Zentrums für Hochbegabungsforschung (OZHB) an der Fakultät für Biologie. Der Schwerpunkt liegt in der außerunterrichtlichen Förderung von wissbegierigen sowie begabten Schülerinnen und Schülern aus der Primarstufe und der Sekundarstufe I.

Science-Day am 24. Juni Foto: Nach nunmehr zwei Jahren Corona kann das Projekt endlich wieder Fahrt aufnehmen – und das wird auch mit dem anstehenden OZHB-Science-Day am 24. Juni gefeiert. Der Unterwasser-Archäologe Dr. Florian Huber ist zu Gast und wird einen spannenden Gastvortrag halten. Darüber hinaus werden Forschungsprojekte der Kolumbus Kids präsentiert und Führungen durch die Meerwasseranlage sowie das Reptilienhaus der Universität stattfinden – Spiel und Spaß sind garantiert. Falls Interesse an dem Projekt besteht: Besuchen Sie uns auf unserem Instagram-Profil @das_ozhb und auf unserer Website (http://wwwhomes.uni-bielefeld.de/ozhb/projekte-kolumbus.html). Hier finden Sie aktuelle News und tolle Experimente zum Nachmachen! ...

Auf diese Weise soll einerseits Unterforderungen im schulischen Rahmen vorgebeugt und andererseits eine kontinuierliche Förderung der Kids ermöglicht werden. Dafür sind die Kurse sehr praxisnah und auf einen handlungsorientierten Wissenserwerb ausgelegt, ganz unabhängig von den curricularen Vorgaben des Landes NRW und mit vielen Freiheiten zum Ausprobieren.

Auf der Grundlage von Studien aus den Bereichen Psychologie und Neurowissenschaften wird ein naturwissenschaftlicher Unterricht entworfen, der ein soziales und autonomes Lernen ermöglicht. Unterstützt werden die Kids dabei von Lehramtsstudierenden der Universität.