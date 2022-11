Umfragen machen Spaß

Bielefeld

So eine Umfrage unter Menschen, die nicht in Bielefeld leben, tut doch auch mal gut. Kein Genörgel über Kaugummiflecken, falsch stehende Mülleimer, die Drogenszenen an Tüte und Kesselbrink, die vergebliche Suche nach Parkplätzen.

Von Stephan Rechlin