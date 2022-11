Der Preis ist viel zu hoch

In einem bemerkenswerten Prozess vor dem Landgericht Bielefeld ist seit Anfang Juni sechs Monate lang eine Bielefelder Parallelwelt aufgefächert worden. Eine Welt, in der es normal ist, mit einer geladenen Waffe zu einer Verabredung zu fahren. In der keine Aussagen gegenüber fragenden Polizeibeamten gegeben werden dürfen, in der noch vor Gericht gelogen und getäuscht wird. In der man versucht, mit einem Einhand- und einem Ringmesser in einen Gerichtssaal zu kommen. In der Zeugen unter Druck gesetzt und Pressevertreter beschimpft und bedroht werden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch