Komödie in Bielefeld schließt

Die Komödie am Klosterplatz in Bielefeld schließt zum 31. März. Als Grund nennt das Theater alters- und gesundheitliche Gründe des Geschäftsführers und künstlerischen Leiters, Knut Schakinnis.

Nach fast zehn Jahren kein Theater mehr am Klosterplatz

Knut Schakinnis, Geschäftsführer und künstlerischer Leiter der Komödie, zieht sich zurück und schließt das Haus am Klosterplatz.

Gerade erst hatte am Klosterplatz das Stück „ABBA Klaro!“ Premiere - es wird die letzte in dem Theater sein. Für März sind noch sechs Gastspiele, darunter ein Abend mit Mario Basler, geplant, dann soll Schluss sein, teilt die Komödie mit. "Die Komödie bedauert diesen Schritt gehen zu müssen und möchte sich bei allen Wegbegleitern für die fröhlichen Jahre bedanken," heißt es in der Mitteilung.