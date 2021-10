Komplette Gefängniszellen kommen per Tieflader

Bielefeld

Ein am Boden verschraubter Stahlrahmen als Bettgestell, ein Waschbecken, Toilette und ein kleiner Hängeschrank – viel mehr gibt es in den meisten Gefängniszellen nicht. Auch nicht in denen, die gerade im Erweiterungsbau in der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede I entstehen. Und doch sind es ganz besondere Hafträume, die vom kommenden Jahr an belegt werden sollen.

Von Hendrik Uffmann