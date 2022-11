Konkrete Pläne für den Bildungscampus

Bielefeld

Vor allem an Bielefelds Gymnasien wird es eng, wenn die Schülerzahlen in den kommenden Jahren weiter steigen. Die geplanten Erweiterungen am Waldhof und am Ceci bringen nur geringe Entlastungen. Da wurde es im März von der Politik als „echter Glücksfall“ gefeiert, als das Unternehmen Seidensticker im Zuge seiner Umstrukturierung der Stadt überraschend sein Firmen-Areal an der Herforder Straße anbot, die dort einen neuen Bildungscampus einrichten könnte. Der Rat stimmte dem Kauf zu, jetzt werden die Pläne konkreter.

Von Peter Bollig