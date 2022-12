Corona: Konzert von Kinderband Randale im Bielefelder Harms Markt abgesagt

Die Kinderrockband Randale wollte am Samstag, den 17. Dezember, den Harms Markt in der Bielefelder Altstadt in ein Wohnzimmerkonzert verwandeln. Fünf Unplugged-Konzerte à 30 Minuten waren angesetzt. Doch daraus wird nichts. Die Band muss leider krankheitsbedingt ihre Auftritte im Harms absagen. Bereits letzte Woche machte eine Coronaerkrankung der Band Randale einen Strich durch die Rechnung, was dazu führte, dass die Band nicht auf dem Weihnachtsmarkt spielen konnte.

Harms Projektleiter Patrick Miles wünscht gute Besserung: „Schade, dass die Band bei uns nicht spielen kann, denn das Besucherinteresse war da, das hat uns der sehr gute Ticketverkauf gezeigt. Wir hätten uns gefreut, unseren kleinen Gästen kurz vor Weihnachten noch ein besonderes Highlight zu bieten, doch die Gesundheit geht vor.“

Ticketbesitzer für die Konzerte der Band im Harms Markt wurden über die Konzertabsage per Mail informiert und erhalten ihr Geld zurück.