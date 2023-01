Diese Stars kommen 2023 nach Bielefeld

Ina Müller widersetzt sich nach wie vor Konventionen. Am 14. Januar ist sie in der Stadthalle zu erleben.

So auch bei Peter Kraus. Der Rock-'n' Roll-Superstar 1950er und 60er Jahre und ewig junge Ausnahmekünstler kann nicht aufhören und bringt am 13. März, 19.30 Uhr, unbändige Lebensfreude auf die Bühne der Stadthalle Bielefeld.

Auch den Comedian Luke Mockridge zieht es 2023 wieder auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Mit seinem neuen Programm „Trippy“ macht er am 13. Mai, 20 Uhr, in der Seidensticker Halle Station.

Pop-Legende Chris de Burgh wird am 8. Juli, 19.30 Uhr, im Lokschuppen erwartet. Bei einem Solokonzert spielt er alte und neue Songs aus seiner Feder so, wie er sie einst komponiert hat: pur und auf das Wesentliche reduziert.

Der deutsche Rapper Kontra K gibt am 26. August ein Opern-Air-Konzert im Ravensberger Park. Im Gepäck hat er sein neues Album „Für den Himmel durch die Hölle“.

Der Rapper Kontra K wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, u. a. erhielt er die „1LIVE Krone“ als „Bester Hip Hop Act.“ 2021 bereits zum zweiten Mal. Am 26. August tritt er im Ravensberger Park auf. Foto: Henning Kaiser/dpa

Ina Müller moderiert, singt, lebt und nach ihren eigenen Gesetzen. Unbeirrt, klug, frech und bei Bedarf auch jedem Trend zum Trotz. Konventionen zu widerstehen, unbequem und einmalig zu sein, und trotzdem das große Publikum zu erreichen, ist ein Teil des kleinen „Ina-Wunders“. Live zu erleben am 14. Januar, 20 Uhr, in der Stadthalle.

„Poesie und Musik können vielleicht die Welt nicht verändern, aber sie können denen Mut machen, die sie verändern wollen“, so Konstantin Wecker, der sich seit über 40 Jahren für eine Welt ohne Waffen und Grenzen einsetzt. Nun setzt der Münchner Liedermacher mit zwei kongenialen Mitstreitern an seiner Seite zu einem musikalisch-poetischen Liebesflug der ganz besonderen Art an. Neben seinem langjährigen Bühnenpartner und Alter Ego am Klavier, Jo Barnikel, ist auch Fany Kammerlander bei seinem aktuellen Trio-Programm am 13. April, 20 Uhr, in der Stadthalle dabei.

Diese großen Stars treten 2023 in Bielefeld auf Peter Kraus kann's auch mit 83 Jahren nicht lassen und rockt am 13. März die Stadthalle. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt Ina Müller ist am 14. Januar in der Stadthalle zu erleben. Foto: Sandra Ludewig/Sony Music Comedian Luke Mockridge zieht es 2023 wieder auf die Bühne. Am 13. Mai macht er in der Seidensticker Halle Station. Foto: Guido Kirchner/dpa/Archivbild Element of Crime werden am 3. Oktober im Lokschuppen erwartet. Foto: Element of Crime Konstantin Wecker hebt am 13. April zu einem poetischen Liebesflug in der Stadthalle an. Foto: Uwe Anspach/dpa Die Popsängerin und früheres Mitglied der Kelly Family, Patricia Kelly, gibt am 21. März auf ihrer „Unbreakable“-Tour ein Konzert im Lokschuppen. Foto: Britta Pedersen Die Waliserin und Powersängerin Bonnie Tyler wird am 15. Dezember die Bielefelder Stadthalle zum Beben bringen. Foto: picture alliance/dpa Pop-Legende Chris De Burgh wird am 8. Juli neue und alte Songs zum Besten geben. Foto: Ruth Medjber Martin Rütter kommt gleich zweimal in die Seidensticker Halle: Am 25. Februar und 5. März. Foto: Alex Stiebritz

Die unverwüstliche und unverwechselbare Band „Element of Crime“ geht im Herbst mit einem neuen Album auf Tour und ist am 3. Oktober, 20 Uhr, im Lokschuppen zu erleben.

Gleich zweimal, am 25. Februar und 5. März, 20 Uhr, kommt Martin Rütter in tierisch-menschlicher Mission in die Seidensticker Halle. Unter dem Motto „Er will nur spielen“ geht es um den Beziehungsalltag von Hasso und Herrchen.

Vierzig Jahre nach ihrem Welthit „Total Eclipse Of The Heart“ hat Bonnie Tyler den Song als Motto für ihre Hallentour gewählt. Am 15. Dezember, 20 Uhr, wird die Powersängerin mit der markanten Reibeisenstimme in der Bielefelder Stadthalle erwartet. Bei ihrem Konzert wird sie ein wahres Hitfeuerwerk abbrennen.

Karten im Vorverkauf für die genannten Veranstaltungen gibt es bei der Tourist-Information am Niederwall, Telefon 0521/516999.