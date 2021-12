Kooperation stellt Versorgung sicher

Mit den administrativen Aufgaben wird das nur 150 Meter entfernt liegende MVZ unter Federführung von Dr. Tim Niedergassel betraut. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligte, ein Gewinn aber ganz besonders für die rund 1400 jungen Patientinnen und Patienten und ihre Eltern.

„Ich bin sehr froh, dass ich mit Katharina Emptmeyer eine Nachfolgerin gefunden habe. Denn über die Jahre entwickelt man doch ein Gefühl der Verantwortung für seine Patienten“, sagt Franz Storms. Besonders, wenn ehemalige Patientinnen und Patienten mit ihren eigenen Kindern wiederkommen.

Noch zweimal pro Woche wird Franz Storm seiner Nachfolgerin halbtags in der Praxis zur Hand gehen. Und sich ansonsten den Dingen widmen, die sonst zu kurz kamen: „Lesen, Musik machen, Reisen und den Garten pflegen“, sagt der Kinderarzt.

Für Katharina Emptmeyer, die in Brake aufwuchs und am Mariengymnasium ihr Abitur ablegte, stand immer fest, dass sie „etwas mit Kindern“ machen wollte. „In meiner Jugend habe ich sogar einmal ein Praktikum bei Dr. Storms gemacht“, erzählt die 35-Jährige, die schließlich an der Universität Münster ein Medizinstudium abschloss und an den Kinderkliniken in Osnabrück und Herford arbeitete, ehe sie 2018 in die Praxis von Dietrich Holtmann in Herford eintrat.

Als der Buschfunk verkündete, dass Dr. Storms seine Praxis aufgeben muss, wenn er keinen Nachfolger findet, zauderte Katharina Emptmeyer nicht lange und wagte den Sprung in die Selbstständigkeit. Voraussetzung war indes die Entlastung durch das MVZ Medium Brake. „Wie viele Stunden habe ich abends nach Praxisschluss noch dagesessen und die Abrechnungen gemacht“, erinnert sich Storms.

Das wiederum wollte sich Emptmeyer, Mutter von zwei Kindern im Alter von fünf und acht Jahren, auf gar keinen Fall antun. Da kam das Angebot von Dr. Tim Niedergassel, administrative Angelegenheiten wie Abrechnungen, Personal- und Finanzbuchhaltung für die Kinderarztpraxis zu übernehmen, ganz gelegen.

„Viele Praxen finden keine Nachfolger, weil sie mit der Administration überfordert sind. Diese abzugeben, darin liegt langfristig die Zukunft“, sagt Tim Niedergassel, der die seit 1987 bestehende Praxis Dr. Niedergassel 2018 in das hochmoderne Versorgungszentrum „Medicum Brake Hausärzte“ mit unterschiedlichen Fachrichtungen überführte.

Dazu gehört eine Praxismanagerin in Vollzeit sowie weitere Mitarbeiterinnen, die sich dem Abrechnungs- und Buchhaltungswesen widmen. „Die Überführung der Daten von Dr. Storms hat uns auf einen Schlag 50.000 neue Patienten in unserer Datenbank beschert“, sagt Niedergassel.

Mit modernster IT ausgestattet, lassen sich viele anfallenden Arbeiten gut im Homeoffice erledigen. „Dazu braucht man lediglich einen Laptop, ein Telefon und eine datensichere Leitung“, betont der Mediziner.