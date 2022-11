Kostenlose Tampons auf Schultoiletten

Um junge Menschen finanziell zu entlasten, aber auch um den manchmal schambehafteten Weg zu Menstruationsartikeln zu erleichtern, sollen auf den Toiletten der weiterführenden Schulen und Förderschulen jetzt Spender installiert werden, an denen Tampons und Binden kostenlos abgegriffen werden können. Der Schulausschuss soll nun darüber entscheiden, ob diese Spender auch auf den Jungentoiletten angebracht werden.

Ausschuss entscheidet, ob auch Jungentoiletten in Bielefeld mit Spendern für Menstruationsartikel ausgestattet werden

Der Schulausschuss hatte im vergangenen Jahr bereits den Auftrag an die Verwaltung erteilt, ein Konzept zu erstellen, um Binden und Tampons auf den Toiletten kostenlos bereitzustellen - auch auf den Jungentoiletten, als Zugeständnis an Trans-Menschen und um auch die Jungen an die Thematik der Menstruation heranzuführen. Das sehen die Schulen allerdings kritisch.