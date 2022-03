Kostenlose Tampons und Binden

In einem Pilotprojekt stellt die Stadt von jetzt an kostenlos Menstruationsartikel an zehn Standorten in Bielefeld zur Verfügung. Dazu wurden Anfang März in öffentlich zugänglichen Toilettenanlagen hygienische und vandalismussichere Spender für Binden und Tampons installiert.

Die Spender aus Edelstahl befinden sich in Toiletten im Neuen Rathaus in der Bürgerberatung und im B-Flur des Erdgeschosses, in der Volkshochschule im 1. Obergeschoss, im Tierpark Olderdissen im Stallgebäude, im Grünen Würfel am Kesselbrink, im Restaurant der Sparrenburg, in der Stadtbibliothek im 1. Obergeschoss, in der Oetkerhalle im Erdgeschoss, im Nordpark-Café (außen), am lnfopunkt auf dem Johannisberg sowie auf dem Sennefriedhof am Vorplatz des Verwaltungsgebäudes.