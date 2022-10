Krachmachen erwünscht: Rarrrr!

Die Dino-Metal-Band „Heavy-Saurus“ mit Muffi Puffi am Bass, Riffe Raffi an der Gitarre, Komppi Momppi an den Drums, Milli Pilli an den Keyboards und Sänger Mr. Heavysaurus begeisterte 400 vor allem kleine Fans zwischen drei und zehn Jahren im Lokschuppen.

Foto: Thomas F. Starke