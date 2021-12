Krankheit, Kündigung: Personal fehlt

Bielefeld

Umsteigen vom Auto auf Bus und Bahn. So stellt sich die rot-rot-grüne Mehrheitskoalition im Stadtrat die Verkehrswende vor. Doch das Gegenteil ist der Fall. Wer in diesen Wochen in der Großstadt mobil sein muss und sicher sein will, das Ziel pünktlich zu erreichen, der muss von Bus und Bahn aufs Auto umsteigen. Denn bei den Bielefelder Verkehrsbetrieben Mobiel hakt es gewaltig.

Von Jens Heinze