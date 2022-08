Kriegsfotos eines ermordeten Fotojournalisten

Eröffnung der Ausstellung „Deadlines" in der Volkshochschule Bielefeld

Bielefeld

Ruhige Klaviermusik, begleitet von einer Violine, ist beim Betreten der Volkshochschule Bielefeld in der Ravensberger Spinnerei zu hören. Die abendliche Sonne strahlt durch die hohen Fenster. Eine Reihe an Fotografien hängen chronologisch angeordnet an den Ausstellungswänden. Es handelt sich um eine besondere Ausstellung mit einem aktuellen Bezug.

Von Sandra Drösler