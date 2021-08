Kripo sucht Brandstifter

Bielefeld

Feuerwehr und Polizei eilten am späten Mittwochabend an die Meisenstraße in den Bielefelder Osten. Mehrere Anrufer meldeten den Rettern Feuerschein auf einem Firmengelände in Höhe des Kammermühlenwegs. Die Kripo ermittelt wegen Brandstiftung.

Von Christian Müller