Kritik am Tempo-Wirrwarr auf  OWD

Tempo 60, 80 oder 100: Wer als Autofahrer auf dem Bielefelder Ostwestfalendamm (OWD) den Überblick über die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit behalten will, der muss genau hinschauen. Dieses Tempo-Wirrwarr stößt jetzt bei den Bielefelder Grünen auf Kritik. Die Partei wirft dem Landesbetrieb Straßen NRW vor, mit der Rückkehr zu Tempo 100 auf einem Teil des OWD die Bielefelder Verkehrswende zu blockieren.

„Der Ostwestfalendamm ist unbestritten eine der lautesten Straßen im Stadtgebiet. Umso wichtiger ist es, zum Schutz der Gesundheit der Anwohner die Lärmwerte durch entsprechende verkehrliche Maßnahmen zu senken. Die Reduzierung des Tempos ist ein wirkungsvolles und schnell umzusetzendes Mittel“, sagt Claudia Heidsiek, Referentin für Umwelt und Stadtentwicklung bei den Bielefelder Grünen.

So sei es gut, dass die Kommunalpolitiker des Stadtentwicklungsausschusses für den Abschnitt zwischen dem Johannistal bis Quelle die zulässige Höchstgeschwindigkeit tagsüber auf 80 km/h und nachts auf 60 km/h gesenkt hätten, sagt Heidsiek. Allerdings habe die Stadt nur Einfluss auf die Straßen, die in ihrer Baulast liegen würden. Große Teile des OWD lägen in der Verantwortung beim Landesbetrieb Straßen NRW.

Dass Straßen NRW jetzt nach dem Ende der Bauarbeiten an der Graphia-Brücke zum alten Tempo 100 zwischen Quelle und dem Übergang A33 zurückgekehrt ist, stößt bei den Grünen auf scharfe Kritik. Dominic Hallau, Vorsitzender der grünen Fraktion im Bielefelder Stadtrat: „Straßen NRW ist nicht daran gelegen, sich dem Vorgehen von Bielefeld zum Schutze der Anwohner anzuschließen. Anders kann ich mir die Rückkehr zu Tempo 100 nach Beendigung der Baustelle an der Graphia-Brücke nicht erklären. Damit finden wir auf dem OWD nun drei unterschiedliche Höchstgeschwindigkeiten vor: 60, 80 und 100 km/h."

Durch Abbrems- und Beschleunigungsvorgänge entstehe erheblicher Lärm. „Der Effekt, den wir mit unserem Beschluss zur Temporeduzierung erreichen wollten, wird zunichtegemacht“, sagt Hallau. Trotz zahlreicher Versuche, mit Straßen NRW zu einer umwelt- und bürgerfreundlichen Lösung zu kommen, mauere die Behörde und verweigere sich einer nachhaltigen Entscheidung. Hallau: „Ich rufe Straßen NRW dazu auf, endlich Partnerin der Mobilitätswende in Bielefeld zu werden.“

Christina Osei, grüne Landtagsabgeordnete aus Bielefeld, sagt: „Um eine akzeptable Lösung für den OWD zu erzielen, brauchen wir eine einheitliche, durchgängige Geschwindigkeit. Das Verhalten von Straßen NRW, sich der Entwicklung einer zukunftsfähigen, menschen- und klimafreundlichen Mobilität zu verweigern, wollen wir nicht weiter tolerieren. In einer Abgeordnetenanfrage habe ich mich an das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW gewandt. Denn der Ostwestfalendamm ist leider nur eines von vielen Themen, bei denen eine Zusammenarbeit mit Straßen NRW nicht klappt. Des Weiteren sind zu nennen: Herforder Straße, Ortsumgehung Ummeln, Stadtbahnverlängerung nach Jöllenbeck und Sennestadt sowie zahlreiche weitere Belange von ÖPNV und Radverkehr. Auch hier hapert es gewaltig, auch hier möchte ich durch meine Intervention Schwung in die Verfahren bringen und somit die Bielefelder Mobilitätswende aus Düsseldorf befördern!“