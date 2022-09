Kühlschrank wärmer, Heizung kälter

Stadtteilmütter und -väter sollen Energiespartipps in Bielefeld weitertragen

Bielefeld

Die Heizung nie so weit runterdrehen. „Denn das regelmäßige Hoch- und Runterfahren kostet Energie“, erklärt Steffen Hamann von den Stadtwerken den rund 40 Zuhören im Historischen Saal der Ravensberger Spinnerei. „Lieber konstant etwas weniger heizen“, lautet einer der Tipps, den der Fachmann den Stadtteilmüttern und -vätern mit auf den Weg gibt. Die sollen damit Gas und Strom nicht nur in der eigenen Wohnung sparen, sondern die guten Ratschläge an diejenigen weitergeben, die von den jetzt wichtigen Beratungen oft abgeschnitten sind.

Von Peter Bollig