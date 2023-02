Kühnert wirbt für Jugendkulturzentrum

Sich in „kommunale Planungen einmischen“, das will Kevin Kühnert nicht. Zur Idee des Kinder- und Jugendverbands Die Falken, das Jahnplatz-Forum zu einem Jugendkulturzentrum umzubauen, hat der SPD-Generalsekretär dann aber doch einiges zu sagen. Denn die Problemlagen seien in vielen Städte ähnlich.

Die SPD-nahen Falken nutzten den Besuch Kühnerts beim Arminen-Heimspiel, den Spitzenpolitiker am Sonntagvormittag in die Diskussion über die Jahnplatz-Pläne einzubinden. Und Kühnert weiß: „Es gibt überall Raumkonflikte in den wachsenden Städten. Wir investieren viel, um bestehende Kulturstätten am Ort absichern zu können, weil Nachbarn klagen und mehr Lärmschutz notwendig wird. Und es sei eine Illusion zu glauben, dass die Städte voll sind von Orten, an denen laute Veranstaltungen für Jugendliche möglich sind.“