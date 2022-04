So sieht's im neuen Harms-Markt aus

20 Anbieter bieten in Bielefelder Altstadt internationale Küche und regionale Frische

Bielefeld

Es laden ein: der Sonderling, der Diplomat und das Sonnenkind. Bald gehen dann auch der Isländer genauso wie Lavin's Feinkost oder Borchards & Fred an den Start. Wer nach diesem Auszug aus der Liste der Standbetreiber mehr wissen möchte, kann sich jetzt ein Bild vom neuen Harms-Markt in Bielefeld in der ehemaligen Klosterpassage machen.

Von Ulrike Ellerbrock