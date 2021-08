Kultur-Taschen sind wieder da

Die ersten beiden Auflagen der Kultur-Taschen, die Katja Führmann aus den Werbebannern der Bühnen und Orchester Bielefeld genäht hat, waren in Rekordzeit ausverkauft. Nun hat die Partikel-Geschäftsführerin, die auch hinter dem Bielefelder Label „48/00“ steht, in einer dritten Auflage rund 120 neue Taschen – allesamt Unikate – gefertigt.

Die Kultur-Taschen gibt es in drei Größen.

Darunter finden sich wieder Messenger-Bags, Wäschesäcke, Fahrrad- und Schultertaschen sowie die beliebten Einkaufstaschen. Den Verkaufsschlager gibt es jetzt in drei Größen.

Die Kultur-Taschen der dritten Auflage sind unter anderem aus Werbebannern folgender Produktionen entstanden: Dog Days, Feierabend, Heisenberg, Der Hals der Giraffe, Sturmhöhe, Winterjournal, Herminie und FreeX. Verarbeitet wurden auch Banner mit den Spielzeitmotti vergangener Spielzeiten wie „Wir sind viele“, „Die Zukunft ist Geschichte“ und „Alles könnte anders sein“ sowie Banner von Konzerten in der Rudolf-Oetker-Halle, unter anderem mit Magnus Lindgren und Maurice Steger.

Die Taschen sind von diesem Dienstag an nur an der Theater- und Konzertkasse in der Altstädter Kirchstraße 14 (Telefon 0521/515454) erhältlich.