Kunden stoppen Ladendieb

Passanten haben am Dienstagnachmittag die Flucht eines Ladendiebes verhindert.

Festnahme in Bielefeld

Mehrere Kunden beobachteten gegen 16.20 Uhr in einem Kaufhaus an der Bahnhofstraße einen Mann, der sich Ware in die Taschen steckte und anschließend ohne zu bezahlen das Geschäft verließ. Die aufmerksamen Zeugen informierten eine Mitarbeiterin des Geschäftes, die dem Dieb sofort folgte.

Als die Frau den Flüchtenden vor dem Geschäft ansprach, bewarf er sie mit einem Teil der gestohlenen Ware. Auch der Beschwichtigungsversuch eines Passanten scheiterte, stattdessen stieß der Täter einen Kleiderständer in Richtung des

Zeugen. Da der Dieb derartig aggressiv reagierte, brachten mehrere Passanten ihn

schließlich zu Boden und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Beamten nahmen den 35-jährigen Täter ohne festen Wohnsitz vorläufig fest und

stellten seine Beute, zahlreiche Socken, sicher.