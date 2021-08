Kurzfilme über Spinnerei(en)

Wollen Lust wecken, sich mit Bielefelder Geschichte(n) zu befassen: von links, an der Kamera, Jörg Pätzelt, Koordinator des pädagogischen Teams, VHS-Leiterin Claudia Kukulenz, Dirk Rehlmeyer und Elena Bütow.

Denn Geschichte und Geschichten der Leineweberstadt sollen erzählen werden. Aufgefordert, sich dazu Gedanken zu machen, sind Kinder, Jugendliche, und alle, die Lust und Interesse haben. Veranstalter des medienpädagogischen Projekts ist erneut Kanal 21, der offene TV-Kanal Bielefelds. Neu ist in diesem Jahr die Volkshochschule als Kooperationspartner – nicht von ungefähr: Sie will nicht nur zunehmend digitale Projekte erarbeiten, sondern wird Ende Oktober in der Ravensberger Spinnerei die neue Dauerausstellung zum Gebäude und den Arbeitsbedingungen dermaleinst eröffnen.