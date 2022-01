Pooltests an Grundschulen können nicht mehr ausgewertet werden

Positive Pooltests an Grundschulen können nicht länger in den Laboren aufgelöst werden.

„Wir haben aus mehreren Grundschulen die Information erhalten, dass die vom Land beauftragten Labore die positiven Pooltests nicht mehr auflösen können. Mehrere Labore hissen da offensichtlich die weiße Fahne, die Laborkapazitäten sind am Ende – nicht nur in Bielefeld, sondern nach unseren Informationen landesweit", erklärt Bielefelds Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger.

Konkret würde das heißen, dass die Labore nach positiven Pooltests die Einzeltests nicht mehr auswerten können. Nürnberger: "Nach der Test- und Quarantäneverordnung müssten dann alle Kinder aus dem Pool – in der Regel die ganze Grundschulklasse – in Quarantäne bleiben. Das wäre natürlich ein unhaltbarer Zustand, weil das zu großer Ungewissheit führt und dazu, dass viele Hundert nicht infizierte Schulkinder in Quarantäne bleiben müssen. Das Land hat am Dienstagabend eine Neuregelung angekündigt. Nach unseren Informationen soll bei Grundschulen auf die Rückstellproben verzichtet werden, stattdessen sollen beaufsichtigte Selbsttests vorgenommen werden, auch Bürgertests sollen zum Freitesten reichen. Leider liegt die Neuregelung vom Land für die Schulen noch nicht vor, was zumindest aktuell viel Unsicherheit in den Schulen und bei den Eltern verursacht.“

526 Neuinfektionen

Am Dienstag wurden vom Robert-Koch-Institut 526 Corona-Neuinfektionen für Bielefeld gemeldet. Als aktuell infektiös gelten geschätzt 5.500 Personen in der Stadt. Die 7-Tage-Inzidenz steigt damit auf den neuen Rekordwert von 707,6. Das entspricht 2.360 Neuinfektionen innerhalb einer Woche.

Zudem ist ein weiterer Sterbefall gemeldet worden: eine 87 Jahre alte, ungeimpfte Frau. Seit Beginn der Pandemie verzeichnet Bielefeld damit 453 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

53 Menschen werden aktuell in den Bielefelder Krankenhäusern wegen einer Covid-19-Infektion behandelt, sieben davon liegen auf der Intensivstation und drei werden auch beatmet.