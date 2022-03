Lachen hilft, Lachen gibt Kraft

Der nächste Comedy-Schuppen der Stiftung Augenblicke findet am 12. April im Bielefelder Lokschuppen statt. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.

Aufgrund der aktuell schlimmen Situation in der Ukraine hat die Stiftung Augenblicke zusammen mit dem Lokschuppen entschieden, dass 50 Prozent der Erlöse aus den Eintrittsgeldern Waisenkindern aus der Ukraine zugute kommen werden. Die andere Hälfte der Einnahmen geht wie gewohnt an die Stiftung Augenblicke, die sich um behinderte Kinder mit einer Spina Bifida (offener Rücken) und/oder einem Hydrocephalus (Wasserkopf) kümmert.

Die zweite Hälfte geht an das „Blau-gelbe Kreuz“, welches sich bereits seit Jahren um Waisenkinder aus der Ukraine kümmert. Im Zuge des jetzigen Krieges sollen zusätzlich über 200 Waisenkinder aus dem Kriegsgebiet nach Deutschland geholt werden. Hier will die Stiftung Augenblicke und der Lokschuppen Bielefeld ganz gezielt unterstützen.

Lachen tut gut, lachen hält gesund, lachen gibt Kraft, gemeinsames lachen hilft! Genau dafür sorgt ein fantastisches Line-Up beim Comedy-Schuppen 2022.

Alle Comedians – bekannt aus Funk, Social Media und Fernsehen – kommen an dem Abend für die gute Sache und ohne Gage nach Bielefeld, um die Zuschauer zu begeistern und zum Lachen zu bringen.

Leider musste Chris Tall aufgrund einer Operation am Fuß und damit einhergehend einer längeren Genesungszeit den Auftritt absagen.

Ingolf Lück moderiert den Abend mit Frank Katzmarek. Foto: Uwe Anspach

Ingolf Lück und Frank Katzmarek werden die Zuschauer an dem Abend begrüßen und zusammen mit folgenden Comedians begeistern. Neben den beiden werden John Doyle, Abdelkarim, Tan Caglar, Markus-Maria Profitlich und dankenswerter Weise die kurzfristig für Chris Tall eingesprungene Ingrid Kühne am die Bühne beben lassen.

Drei Stunden lang werden die Lachmuskeln strapaziert werden.

Karten gibt es noch zu kaufen in der Geschäftsstelle des Westfalen-Blatts am Jahnplatz in Bielefeld oder online direkt über den Lokschuppen Bielefeld.

Selbstverständlich werden an dem Abend die für Veranstaltungen in NRW geltenden Corona-Hygienerichtlinien gelten.

Die Stiftung Augenblicke (www.Stiftung-Augenblicke.de) wurde vor 15 Jahren von Jens Reißer nach dem Tod seiner Tochter Hannah gegründet, die selber eine Spina Bifida und einen Hydrocephalus hatte und leider viel zu früh im Alter von drei Jahren verstarb.

„Die Stiftung ist das Vermächtnis meiner Tochter Hannah“, sagt Jens Reißer und das Motto der Stiftung ist „Jeder Augenblick zählt“.

In diesen 15 Jahren konnte die Stiftung schon mehr als 50 Familien mit insgesamt über 210.000 Euro unterstützen.

Spenden für die Stiftung können auf folgendes Konto getätigt werden:

DE96 4908 0025 0252 6803 00 bei der Commerzbank-Bielefeld BIC: COBADEFFXXX