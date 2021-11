Lacher fast im Minutentakt

Bielefeld

„Na? Baut ihr um in der Innenstadt?“ Mit der Frage begrüßt der Comedian Torsten Sträter am Dienstagabend das Publikum in der ausverkauften Stadthalle. Die Antwort im großen Saal ist Gelächter, das den Abend lang anhält. Für einen Nachholtermin einer abgesagten Show vom Dezember 2020 war der Künstler jetzt in Bielefeld.

Von Hannah Diederich