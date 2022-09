Landesverband prüft Klage gegen Hagedorn

Der BUND weist Vorwürfe von Barbara Hagedorn zurück, Mitglieder des Naturschutzverbandes hätten Bauarbeiter auf der SL Riding Ranch in Holtkamp beschimpft und gegen deren Willen fotografiert.

Bund weist Vorwürfe der in Bielefeld investierenden Unternehmerin zurück

Der Streit um die SL Riding Ranch in Holtkamp nimmt skurrile Formen an. Jetzt wird auch noch mit Verleumdungsklagen gedroht.

Ebenso bestreitet Holger Sticht vom Landesverband, dass BUND-Mitglieder die Ranch illegal betreten hätten. Sticht lasse eine Verleumdungsklage prüfen. In einer Pressemitteilung heißt es: „Der BUND ist Kläger in diesem Verfahren, hat aufgrund des unzulässigen Eingriffs in ein Landschaftsschutzgebiet einen Baustopp erwirkt. (...) Hagedorn schafft vollendete Tatsachen, anstatt die anstehende Entscheidung des Gerichtes abzuwarten“.