Bielefeld

Die Bielefelder CDU startet gut sechs Wochen vor dem Urnengang am 15. Mai 2022 in die heiße Phase des NRW-Landtagswahlkampfs. Rund 1500 Plakate werden vom kommenden Wochenende an in Bielefeld aufgehängt, Flyer werden verteilt und Haushalte aufgesucht. Im Zentrum der Kampagne: die drei Direktkandidaten Ralf Nettelstroth, Tom Brüntrup und Dr. Mechthild Frentrup.

Von Peter Bollig