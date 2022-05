Landtagswahl NRW 2022: Das ist der Wahlkreis 92 Bielefeld I

Der Wahlkreis 92 Bielefeld I umfasst bei der Landtagswahl NRW 2022 die Bielefelder Stadtbezirke Mitte, Schildesche und Gadderbaum. Hier gibt es am Wahlabend die Ergebnisse. Und bis dahin: Wer sind die Kandidaten? Was gibt es sonst Wissenswertes?

Am 15. Mai 2022 stimmen auch in Bielefeld die Menschen ab, welche Partei in Düsseldorf Regierungsverantwortung übernehmen soll und welcher heimische Politiker in den Landtag einziehen wird.

Hier geht es zu einer Übersicht über alle Wahlkreise in OWL bei der Landtagswahl NRW 2022.

Wer sind die Kandidaten im Wahlkreis 92?

CDU: Ralf Nettelstroth

SPD: Christina Kampmann

FDP: Leo Knauf

AfD: Florian Sander

Grüne: Christina Osei

Die Linke: Onur Ocak

Die Partei: Lena Oberbäumer

DKP: Johanna Seel

MLPD: Reinhard Schultka

Die Basis: Martin Schwab

Der Kandidat der CDU: Ralf Nettelstroth

Ralf Nettelstroth tritt bei der Landtagswahl 2022 für die CDU im Wahlkreis 92 an. Foto: Bernhard Pierel

Ralf Nettelstroth (57) verzichtet bei der Landtagswahl zugunsten von Tom Brüntrup (24) auf seinen angestammten Wahlkreis 93. Nettelstroth, der aktuell bereits im Landtag sitzt, tritt im Wahlkreis 92 an, und der gilt als alte SPD-Hochburg. Im November 2020 war der Rechtsanwalt, der auch CDU-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat ist, über die Liste in den Landtag nachgerückt. In Düsseldorf gilt er als sehr gut vernetzt, von 2012 bis 2017 war Nettelstroth schon einmal Abgeordneter.

Die Kandidatin der SPD: Christina Kampmann

Christina Kampmann ist die Landtagskandidatin der SPD. Foto: Bernhard Pierel

Christina Kampmann ist bereits 2017 für den Wahlkreis 92 angetreten. Die 41-Jährige war von 2015 bis 2017 NRW-Familienministern und ist seitdem als Landtagsabgeordnete im Düsseldorfer Parlament für die Themen Digitalisierung und Europa zuständig.

Der Kandidat der FDP: Leo Knauf

Leo Knauf stellt sich am 15. Mai im Wahlkreis 92 für die FDP zur Wahl. Foto: Thomas F. Starke

Leo Knauf ist Lehramtsstudent und Ratsherr und möchte im Wahlkreis 92 das Mandat für die FDP holen. Bildung und Digitalisierung sind die Themen des 20-Jährigen.

Die Kandidatin der Grünen: Christina Osei

Christina Osei ist die Landtagskandidatin der Grünen. Foto: Bernhard Pierel

Bei der Landesdelegiertenkonferenz der Grünen ist Bielefelds Bürgermeisterin Christina Osei auf Platz 21 der Landesliste gewählt worden. Die 56-jährige Accountmanagerin ist Fraktionschefin der Grünen im Stadtrat.

Außerdem treten an: Onur Ocak (Die Linke), Florian Sander (AfD), Lena Oberbäumer (Die Partei), Johanna Seel (DKP), Reinhard Schultka (MLPD) und Martin Schwab (Die Basis).

Wie war das Ergebnis der Landtagswahl NRW 2017?

Die damalige Landesfamilienministerin Christina Kampmann (SPD) hatte sich 2017 im Landtagswahlkreis 92 durchgesetzt. Die damals 36-Jährige holte 40,1 Prozent der Erststimmen, CDU-Kandidat Vincenzo Copertino erreichte 23,3 Prozent.