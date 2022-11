Lange Feuerwehrkolonne fährt durch Bielefeld

Den motorisierten Marsch (feuerwehrintern MotMarsch genannt) haben die Wehrleute der Feuerwehr Leopoldshöhe organisiert und fand an Allerheiligen zum 27. Mal statt. 149 Einsatzkräfte aufgeteilt auf 25 Fahrzeuge haben an der Verbandsfahrt teilgenommen. Das Ziel der Ausbildungsfahrt war es, Kolonnenfahrten weiter zu trainieren.

Der Konvoi ist am Dienstagmorgen um 7 Uhr in Leopoldshöhe gestartet und fuhr in Richtung Bielefelder Süden und Gütersloh. Dabei blieben genügend Feuerwehrkräfte und Fahrzeuge einsatzbereit. Um Feuerwehrwissen und Teamgeist zu stärken, mussten die Kräfte auf den einzelnen Fahrzeugen eine Art Schnitzeljagd absolvieren. An verschiedenen Stationen in dem Bereich wurden Aufgaben gelöst, das beste Team gewann einen Pokal.

Bei den Rettern sorgte die Trainingsfahrt augenscheinlich für viel Freude. Foto: Christian Müller

Besonders die Hochwasserkatastrophe 2021 hat den Helfern viele Kolonnenfahrten abverlangt. Dabei gilt es die Verkehrsregeln, Geschwindigkeiten und Abstände einzuhalten. Begleitet wurden die Retter von der Motorradstaffel der Johanniter-Unfall-Hilfe. Die 16-köpfige Truppe kam aus NRW und Niedersachsen, am weitesten entfernt wohnt ein Aachener.

Die Kradfahrer haben die Retter in den letzten Jahren vor allem über die Autobahnen begleitet. Damit die Kolonnenfahrt anspruchsvoller gestaltet wird, fuhren die Fahrzeuge über die Gütersloher Straße, den Ostwestfalendamm und die Eckendorfer Straße. Weil eine Kolonne als ein Fahrzeug gilt, gab es besonders auf der stark befahrenen Eckendorfer Straße viel zu tun.

Der lange Konvoi auf dem Ostwestfalendamm. Foto: Christian Müller

Damit die 25 Fahrzeuge der insgesamt acht verschiedenen Feuerwehren zusammenblieben, mussten Straßen, Kreuzungen und Einmündungen kurzzeitig gesperrt werden. Am frühen Nachmittag waren die Einsatzkräfte zurück in Leopoldshöhe. Den Pokal hat übrigens das Team des Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) Nummer 6 der Feuerwehr Bad Salzuflen gewonnen.