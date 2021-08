Langer Atem für kurzen Postweg

Heepen

Kurzer Zwischenstopp, Klappe auf, Brief rein. Gelbe Postkästen sind – trotz E-Mail – immer noch wie selbstverständlich an der nächste Straßenecke zu finden. Sie dort aufzustellen, kann manchmal aber auch zum Kraftakt werden. Denn Pömpel in den Boden oder Halterung an die Wand, Briefkasten dranschrauben, fertig – so einfach ist es dann eben doch nicht.

Von Hendrik Uffmann