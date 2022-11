Lastenrad statt Auto als Hauptgewinn

Bielefeld

Die gemeinsame Weihnachtslotterie der Stiftung Solidarität und des Welthauses Bielefeld steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Energiesparens. Dafür steht nicht nur das Motto „Wir bringen Licht und Wärme“. Auch die Gewinne sind an Energieknappheit und hohen Preisen für Strom und Gas orientiert. So gibt's als Hauptgewinn diesmal kein Auto, sondern ein elektro-unsterstütztes Lastenfahrrad.

Von Peter Bollig