„Lasti“ bringt buntes Spielzeug

Bielefeld

Kinder in Bielefeld haben ab sofort die Möglichkeit, am Spielplatz neue Sportarten auszuprobieren. Denn mit Unterstützung mehrerer Sponsoren hat der Sportclub Bielefeld 04/26 (SCB) ein Lastenfahrrad angeschafft, das bis Ende August allerlei Spielzeug an vier verschiedene Spielplätze in Schildesche und Mitte karren wird.

Von Philipp Körtgen