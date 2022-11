Late-Night-Shopping am „Black Friday“

Bielefeld

Die Einzelhändler in der City und in der Altstadt wollen ihren Kunden aus Bielefeld und dem Umland an diesem Freitag ein dreifaches Einkaufsvergnügen bescheren. Am so genannten Black Friday- seit einigen Jahren der Tag, an dem Preisnachlässe die Kunden locken sollen - öffnen die Geschäfte zum Late-Night-Shopping zwei bis drei Stunden länger. Zudem rundet der Weihnachtsmarkt den Besuch in der Innenstadt ab.

Von Peter Bollig