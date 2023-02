Mehr Einsätze für den „Lebensretter in Orange“

Die Besatzungen des in Bielefeld stationierten Rettungshubschrauber Christoph 13 haben vergangenes Jahr 1410 Einsätze geflogen. Damit war der „Lebensretter in Orange“ deutlich öfter gefordert als im Jahr 2021.

Von den 1410 Einsätzen (2021: 1285 Einsätze) des am Klinikum Rosenhöhe stationierten Rettungshubschraubers waren 1039 sogenannte Primärversorgungen, bei der die Patienten am Einsatzort versorgt wurden. In 258 Fällen wurden die Unfallopfer zunächst vor Ort versorgt und anschließend in eine Klinik geflogen.

In 21 Fällen wurde Christoph 13 im vergangenen Jahr für Sekundärtransporte, bei denen Patienten von einem Krankenhaus zu einem anderen gebracht wurden, eingesetzt. Daraus ergibt sich eine Zahl von 279 transportierten Patienten. Bei 92 Alarmierungen des Rettungshubschraubers handelte es sich um Fehlalarme.

414 Stunden in der Luft

Insgesamt war Christoph 13 im vergangenen Jahr 414 Stunden in der Luft, heißt es vom für Deutschlands Zivilschutz-Hubschrauber zuständigem Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz (BBK). Spitzenreiter im Jahr 2022 ist Christoph 29 aus Hamburg mit 1661 Einsätzen, gefolgt von der Station in der Alpenregion, Christoph 17 in Kempten mit 1632 Einsätzen, und Christoph 3 in Köln mit 1551 Einsätzen.

Während der Pandemie sind die Einsatzzahlen im Vergleich zu den Vorjahren leicht gesunken. Mittlerweile sind die Zahlen der vom Bund zur Verfügung gestellten 18 Zivilschutz-Hubschraubern an zwölf Luftrettungszentren wieder auf einem hohen Niveau angekommen, informiert das BBK.

Das bestätigt auch Jörn Bielinski, bei der Bielefelder Berufsfeuerwehr zuständig für den Rettungsdienst. Entsprechend den seit Jahren steigenden Zahlen von Notfall-Rettungseinsätzen seien auch die Besatzungen von Christoph 13 öfter alarmiert worden.

Das vergangene Jahr war für den Bielefelder Rettungshubschrauber ein ganz besonderes. Für Christoph 13 und sechs andere Zivilschutzhubschrauber waren wegen technischer Probleme kurzzeitig Flugverbote verhängt worden - eine bislang einmalige Maßnahme. Eine blaue Ersatzmaschine der Bundespolizei übernahm im September 2022 für ein paar Tage für den orangefarbenen Helikopter, während der im Hangar des Luftrettungszentrums Rosenhöhe auf Startfreigabe wartete.

Rettungshubschrauber Christoph 13, hier im Einsatz im Kreis Paderborn, bringt den Notarzt auf direktem Weg schnell dahin, wo er gebraucht wird. Foto: Jörn Hannemann

Zurzeit fliegt der für ganz Ostwestfalen-Lippe und angrenzende Regionen zuständige Christoph 13 wieder in Blau, weil der orangefarbene Rettungshubschrauber gewartet wurde. Die Ersatzmaschine soll an diesem Dienstag wieder abgezogen werden, heißt es von der Bielefelder Berufsfeuerwehr. Dann bietet sich am Himmel über OWL für alle Luftbeobachter wieder das gewohnte Bild.