Leckeres aus   der Solidarküche

Neues Projekt bietet in Bielefeld Mahlzeiten für Menschen mit wenig Geld an

Bielefeld

Der Bohneneintopf ist fertig, mit dem Dampf steigt auch ein verführerischer Duft aus den Töpfen. Schwungvoll füllt Dana Frajtag die Portionen ab. Probe-Essen in der neuen Solidarküche in Sieker. Dort, in den Räumen des Kultur- und Kommunikationszentrums (KuKS) an der Meisenstraße, gibt es von Montag an künftig an fünf Tagen pro Woche etwas leckeres auf den Teller - für Menschen mit wenig Geld für einen Euro.

Von Hendrik Uffmann