LEG-Kunden in Bielefeld kommt die Galle hoch

Die Leute fühlen sich belästigt, bedrängt und verängstigt, aber auch vernachlässigt und ausgebeutet. Etliche Bewohner der LEG-Häuser in der Sennestädter Südstadt leben nicht mehr gerne dort. Alle Hilferufe in Richtung der LEG, des Stadtbezirks und der Politik sind offenbar wirkungslos verhallt. Denn es ändert sich nichts. Jetzt ruht ihre Hoffnung auf einer großen Gesprächsrunde am 15. September. Teilnehmen darf zu ihrer Verärgerung jedoch nur ein einziger Mieter.

Die Angelegenheit schwelt schon seit Monaten und betrifft viele Menschen. Nach WESTFALEN-BLATT-Informationen besitzt die LEG allein in der Südstadt 550 Wohnungen. Etliche davon liegen am Sandweg, wo die Not am größten ist. Vor allem ältere Bewohner, die dort größtenteils schon seit dem Bau der Siedlungsteile in den 50er bis 70er Jahren leben, klagen über mehrtägige Heizungsausfälle, Unterbrechungen in der Warmwasserversorgung, über Wasserschäden, feuchte Wände, vernachlässigte Spielplätze und generell über das Fehlen einer Person, die Verschlissenes einfach mal in Ordnung bringt.