Legale Downhill-Strecke im Teuto

Bielefelder Naturfreunde legen Mountain-Bike-Trails an ihrem Haus in Oerlinghausen an

Bielefeld

Wenn es um Downhill-Strecken für Mountain-Biker im Teutoburger Wald geht, waren die Fronten bislang komplett verhärtet. Immer wieder bauten Biker verbotene Pisten in Bielefeld, unter anderem an den Hängen zwischen Osningstraße und Lämerhagener Straße im Osten der Stadt. Waldbesitzer und Förster wehrten sich dagegen. Die Bielefelder Naturfreunde haben es nun geschafft, ein legales Angebot für die Sportler zu schaffen. An ihrem Naturfreundehaus im Oerlinghausen legen sie eine Strecke mit zwei Trails an, die frei nutzbar sein werden.

Von Hendrik Uffmann