Leichte Atmosphäre „wie im Urlaub“

Bielefeld

Es ist schwer zu erklären. Plötzlich liegt etwas Beschwingtes, Mediterranes in der Luft; und das mitten in Bielefeld. Das perfekte Sommerwetter hatte am Samstag die Cafés und Kneipen der Innenstadt mit gut gelaunten Kunden geflutet. Unter dem Titel „Hut ab!“ halfen 28 Straßenkünstler an verschiedenen Orten nach Kräften dabei, in den vielen Menschen eine leichte, humorige und unbeschwerte Atmosphäre zu erzeugen.

Von Markus Poch