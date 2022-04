Leiden aus Lieb und Huld

Bielefeld

Am Vorabend zur Karwoche führen die Bielefelder Philharmoniker in ihrem siebten Symphoniekonzert am Freitag, 8. April, 19 Uhr, und am Sonntag, 10. April, 11 Uhr, unter der Leitung von Generalmusikdirektor Alexander Kalajdzic Johann Sebastian Bachs berühmte Matthäus-Passion auf. Bachs Opus magnum musiziert das Orchester mit dem Maulbronner Kammerchor, dem Knabenchor der Chorakademie am Konzerthaus Dortmund, renommierten Gastsolisten sowie Mitgliedern des Musiktheaterensembles am Theater Bielefeld.