Leineweber in Bielefeld blickt in heftiges Schneetreiben

Da staunt der Leineweber nicht schlecht: Der Winter meldete sich am Dienstag in Bielefeld noch einmal zurück, polare Kaltluft sorgte für heftiges Schneetreiben.

Liegen blieb die weiße Pracht jedoch nicht. Auch am Mittwoch muss bei Temperaturen um den Gefrierpunkt noch mit Schneefall gerechnet werden, Donnerstag gehen die Niederschläge bei steigenden Temperaturen dann in Regen über.

Bis der Leineweber auf seinem Podest am Altstädter Kirchplatz wieder die Sonne sehen kann, muss er sich wohl bis zum Wochenende gedulden. Am Samstag soll sie wieder scheinen, zu Wochenbeginn soll es in Bielefeld auch wieder zweistellige Temperaturen geben.