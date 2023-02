Liberale Urbanität erhalten

Der neue Ordnungsamtsleiter kündigt die Einführung einer „Stadtpolizei“ an. Der Sozial- und Kriminalpräventive Rat (SKPR) der Stadt nimmt neue Mitglieder auf und neue Ideen und Projekte in Angriff. Bielefeld erlebt die Woche der Sicherheit.

Kommentar zur Einführung einer Stadtpolizei in Bielefeld

In Bielefeld soll künftig eine Stadtpolizei auf Streife gehen.

Ist irgendetwas Schlimmes passiert? Von Silvesterausschreitungen ist Bielefeld verschont geblieben. Es gibt Ausschreitungen bei Fußballspielen, Gewaltausbrüche beim Christoper-Street-Day. Doch in der alltäglichen Kriminalitätsstatistik liegt Bielefeld deutlich unter anderen Großstädten. Es gibt die Krisenherde, die es in jeder größeren Stadt gibt, in Bielefeld heißen sie Kesselbrink, Tüte, Treppenplatz, Reichowplatz, neuerdings auch Stresemannstraße. Und die wöchentlichen Meldungen über Gewaltakte gegenüber einsamen Nachtschwärmern, meist verübt von Tätern „mit südländischem Aussehen“, wie die Polizei Woche für Woche mitteilt.