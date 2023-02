Lidl am Bielefelder Lokschuppen plant Großprojekt

Die Discounter-Kette Lidl möchte ihren Markt am Lokschuppen abreißen und auf dem Nachbargrundstück mit mehr Fläche neu bauen. Der erste Versuch war an der Politik 2020 gescheitert. Eine neue Planung soll den Vorstellungen der Parteien jetzt entgegen kommen.

Die Discounter-Kette Lidl will ihre Filiale mit dem roten Dach am Lokschuppen abreißen und dort neu bauen, wo nebenan (links) die Hallen des früheren Autohauses stehen. Der jetzige Lidl-Standort würde für eine Erweiterung des Parkplatzes genutzt.

Der Knackpunkt bei der ersten Planung ist in Bielefeld nicht neu: Die Ratsmehrheit will eingeschossige Lebensmittelmärkte nicht mehr zulassen und drängt auf Mehrgeschossigkeit, möglichst mit Wohnungen in den oberen Etagen, um den Flächenverbrauch zu drosseln.